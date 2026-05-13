Dursun Özbek: Her mayıs olduğu gibi mutluyuz ve gururluyuz

Galatasaray divan kurulu aylık olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de açıklamalarda bulundu.

"HEDEFLERİMİZ ŞİMDİ DAHA BÜYÜK"

Her mayıs ayında olduğu gibi yine mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Özbek, "Futbol takımımız üst üste 4. yani 26. şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarıda büyük emeği olan başta Okan Hocamız olmak üzere teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sezon boyunca bizim yanımızda olan taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Hedeflerimiz şimdi daha büyük, o hedeflere de birlikte yürüyeceğiz. Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız." diye konuştu.

"2 SENE DAHA BU ÖNEMLİ GÖREVE TALİBİZ"

Başkanlık seçiminden önceki son toplantıyı yaptıklarını hatırlatan Başkan Özbek, "Bize onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Öncelikle bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren önümüzdeki dönem listelerimizde yer almayan ama her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma büyük teşekkür ediyorum. Her zaman Galatasaray’ın başarısı için çalıştılar. Zor dönemlerden geçtik. Çıktığımız yolda bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlikte ve beraberliğimizi hep önde tuttuk. Sizin desteğiniz, bizim gücümüz oldu. Şimdi daha fazlasını yapmak için de hazırız. Bu seçim dönemi için sloganımızı 'Geleceğin Galatasaray’ı' olarak belirledik. Ben ve arkadaşlarım bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımızın olduğuna inanıyoruz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen Galatasaraylılara gururla bırakacağımız bir Galatasaray’ın hayalini kuruyoruz. Bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli fırsat var. Başarmak zorundayız. Bu tarihi sorumlulukla sizin karşınızdayım. Galatasaray’ın geleceğini oluşturmak için bir saniye bile durmadan çalışacağımızın sözünü veriyorum. 16 Mayıs Cumartesi günü adamızda yapacağımız etkinlikle yeni dönem projelerimizi ve vizyonumuzla siz değerli üyelerimize paylaşacağız." şeklinde konuştu.

EKİBİNİ TANITTI

Başkan Dursun Özbek, daha sonra yeni dönemde çalışacağı ekibini tanıttı.

2026-2028 dönemi için de hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Özbek "Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak üzere sizlerden yetki isteyeceğiz, destek isteyeceğiz. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Geleceğin Galatasaray’ını oluşturmak için önümüzde büyük fırsat var. 23’ünde yapacağımız seçime hepinizi davet ediyorum. Bizim için bir şölen olduğunu düşünelim. Orada hep beraber olmaya sizleri davet ediyorum." ifadelerini kullandı.