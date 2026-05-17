Dursun Özbek: Küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmalıyız

Galatasaray’da gelecek hafta cumartesi günü Galatasaray Lisesi’nde yapılacak olağan seçim toplantısında aday olan mevcut başkan Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda aday tanıtım toplantısı düzenledi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyonda Özbek, bu zamana kadar yaptığı projeleri ve gelecek dönemde neler yapacağını üyelere anlattı.

Göreve geldiklerinden beri 23 ay geçtiğini hatırlatan Başkan Özbek, "Şimdi yeni bir seçim dönemindeyiz. Ama biz bugün buraya bir seçim lansmanı yapmak için değil, Galatasaray'ın geleceğini birlikte inşa etmek için bir aradayız. Göreve geldiğimizde sizlere verdiğimiz sözler ve Galatasaray'ımız için koyduğumuz hedefler vardı" diye konuştu.

"RİVA ARAZİMİZE KOMŞU 30 DÖNÜMLÜK TİCARİ ALANI KULÜBÜMÜZE KAZANDIRDIK"

Galatasaray Adası ve Kalamış Tesisleri’nde yenileme çalışmaları yaptıklarını belirten Dursun Özbek şöyle konuştu:

“"Göreve geldiğimizde Riva projemiz devam ediyordu. Biz projenin ikinci etabı için Kasım 2024 tarihinde Emlak Konut ile olan anlaşmamızı revize ettik. Buna göre ikinci etabın inşaatının tamamlanmasıyla konut satışları ve pazarlaması Emlak Konut tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca geçen yıl Riva arazimize komşu 30 dönümlük ticari alanı kulübümüze kazandırdık"”

"FLORYA PROJESİYLE BANKALAR BİRLİĞİ KREDİSİNİN KALAN KISMINI KAPATTIK"

Mecidiyeköy binasında yapılan daireleri haziran ayında teslim edeceklerini aktaran Özbek, Florya arazi için ise şunları belirtti:

“"Florya arazimizin değerlendirilmesi bu dönemdeki en önemli konulardan birisiydi. Kulübümüzün mali bağımsızlığını kazanmamız açısından da çok önemli bir adımdı. Arsa karşılığı paylaşım sözleşmesi imzalandı. Kulübümüze yapılan 50 milyon Dolar'lık ön ödemeyle Sportif A.Ş.'nin Bankalar Birliği kredisinin kalan kısmını kapattık ve vadesi geçmiş ticari borçların da bir bölümünü ödedik. Önümüzdeki süreçte ruhsat başvurusu yapılacak sonrasında da inşaata başlanacak. Bu projeden önümüzdeki süreçte gelecek finansal destek, sizlerden aldığımız yetki doğrultusunda kullanılacak"”

"KEMERBURGAZ METİN OKTAY TESİSLERİ, GALATASARAY'IN YENİ FUTBOL AKLIDIR"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin gurur duydukları dünya standartlarında bir tesis olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılıların başkanı şöyle söyledi:

“"Galatasaray'ımızın Avrupa'da zaferlere ulaşması için gerekli olan çalışmalardan biriydi. Başkanlığım döneminde bu tesisi tamamlamış olmaktan büyük bir onur, büyük bir mutluluk duyuyorum. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri bizim için sadece bir tesis değildir. Burası Galatasaray'ın yeni futbol aklıdır. Kemerburgaz Tesisleri tümüyle kulübümüzün kendi kaynakları kullanılarak tamamlanmıştır"”

Görevde bulundukları sürede tesis çalışmaları için yaklaşık 70 milyon Euro harcadıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Bu tesis çalışmalarını yapmamayı tercih etseydik, Galatasaray'ın bugün belki de hiç borcu olmayabilirdi, hatta kasasında para olurdu ama kurucularımızdan bize emanet edilen vizyonumuzu da kaybetmiş olurduk" dedi.

"ASLANTEPE VADİSİ İLE AVRUPA'NIN EN MODERN ALTYAPILARINDAN BİRİ GALATASARAY'IN OLACAK"

Aslantepe Vadisi’nin Galatasaray'ın geleceği olduğunu belirten Özbek şu ifadeleri kullandı:

“"165 bin metrekarelik bir yaşam ve spor merkezi kuruyoruz. Bu projeyle basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplanacak. Basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme havuzu, performans merkezleri ve kamp alanları olacak. Bu proje Galatasaray'ın rekabet ettiği her branşta daha büyük başarılara ulaşmamız için ev sahiplik yapacak. Aslantepe Vadisi'nin tanınmasıyla birlikte stadımızın da dahil olduğu alan basketbolun, voleybolun, futbolu, yüzmesiyle 365 gün yaşayan bir spor kompleksi haline gelecek. Aslantepe'nin buradaki çalışmaları için imar planı onaylandı. Bakanlık onayı alındı ve inşaat ruhsatı alındı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temel atma törenini yaptık. Bu proje tamamlandığında yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en modern spor altyapılarından biri Galatasaray’ın olacak. Aslantepe Vadisi projesinin finansal kaynak çalışmaları devam etmektedir. İlk aşamada kulüp yönetimi ve bağlı idari birimlerin idari binalara taşınması planlanıyor"”

RAMS Park’ta yaptıkları çalışmalar hakkında da bahseden Başkan Özbek, "LED ve skorboard alanını 357 metrekareden 1743 metrekareye çıkardık. Hem taraftar deneyimini büyüttük hem de sponsorluk gelirlerimizi artırdık. Modern futbol artık sadece sahada oynanmıyor; marka gücüyle, teknolojiyle, deneyim ekonomisiyle büyüyor" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ DAHA BÜYÜK HEDEFLER İÇİN HAZIRLANMAYA BAŞLAMANIN ZAMANI"

Bu dönemde sportif olarak da büyük başarılara imza attıklarını hatırlatan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Erkek futbol takımımız rekorlarla dolu 3 şampiyonluğun ardından üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonluğumuzu stadımızda kutladık. Her dakikası mükemmel bir geceyi tüm taraftarlarımızla birlikte yaşadık. Şimdi daha büyük hedefler için hazırlanmaya başlamanın zamanı" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'I BU YENİ DÜNYANIN EN BAŞARILI AKTÖRLERİNDEN BİRİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Galatasaray’ın artık global bir spor markası olmak zorunda olduğunu ifade eden Dursun Özbek şu cümleleri kurdu:

“"Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde dünyanın ilk 15 kulübü arasına girmek, 600 milyon Euro yıllık gelir seviyesine ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz. Biz artık sadece Türkiye'de yarışan bir kulüp değil, küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız. Artık dünyadaki büyük spor kulüpleri sadece sahada yarışmıyor. Ekonomide yarışıyorlar, teknolojide yarışıyorlar, marka değerinde yarışıyorlar, taraftar deneyiminde yarışıyorlar. Biz de Galatasaray'ı bu yeni dünyanın en başarılı aktörlerinden biri yapmak zorundayız"”

BÜYÜK DÖNÜŞÜM PROGRAMINI TANITTI

Başkan Dursun Özbek yeni dönemde 7 başlıkta planladıkları büyük dönüşüm programını da üyelere anlattı.

Özbek şunları söyledi:

“"Birinci programımız stadyum ve Aslantepe gelirleriyle deneyim ekonomisi. Biz artık stadyumumuzu sadece maç oynan bir yer olarak görmüyoruz. 365 gün yaşayan bir Galatasaray merkezi oluşturuyoruz. İkinci programımız ticari ve sponsorluk gelirlerinin büyütülmesi. Bugün Galatasaray markası Türkiye'nin en güçlü spor markası. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Yeni sponsorluk modelleri, uluslararası iş birlikleri, lisanslı ürün büyümesi ve yeni marka yatırımlarıyla Galatasaray ekonomisini çok daha büyük seviyelere taşıyacağız. Galatasaray Store'da kırdığımız rekorlar bunun ilk adımıdır. Üçüncü programımız dijital platformlar ve taraftar ekosistemi. Bugünün dünyasında dijital gücü olmayan hiçbir marka sürdürülebilir büyüme sağlayamaz. Hedefimiz Galatasaray'ın dünyanın en büyük dijital spor topluluklarından biri olmasıdır. Dördüncü programımız uluslararası büyüme. Biz artık sadece Türkiye'ye konuşan bir kulüp olamayız. Galatasaray'ın bugün Avrupa'da, Orta Doğu'da, Amerika'da, Asya'da milyonlarca taraftarı var. Beşinci programımız sportif mükemmellik ve akademi dönüşümü. Başarı tesadüf değildir. Başarı planlamadır, başarı istikrardır. Futbolda son yıllarda kurduğumuz kadro, yaptığımız yatırımlar ve teknik yapılanmamız sayesinde üst üste şampiyonluklar kazandık. Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray izletmeye başladık. Ama bizim hedefimiz sadece Türkiye'de başarılı olmak değil, Avrupa'da da kalıcı başarıyı istiyoruz. Galatasaray sporun her alanında zirveyi hedefleyen büyük bir spor kulübüdür. Şimdi altyapıyı güçlendirerek bu başarıyı sürdürülebilir hale getiriyoruz. Altıncı programımız yapay zeka ve teknoloji yatırımları. Futboldan, performans analizine, taraftar deneyiminden veri yönetimine kadar her alanda teknolojiyi merkeze alan bir Galatasaray oluşturacağız. Çünkü geleceğin spor dünyasını teknoloji yönetecek. Biz de bu dönüşümün dışında kalan değil, öncüsü olan bir kulüp olmak istiyoruz. Yedinci ve son programımız ise sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk. Galatasaray sadece kazanan bir kulüp değil, örnek olan bir kulüp olmak zorundadır. Bu programların dışında kendimize koyduğumuz hedeflerden birisi de, NBA Europe projesinde yerimizi almak. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Umuyorum çok yakında güzel haberler vereceğiz"”

"ARKADAŞLARIMLA BERABER YEPYENİ BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN ADAY OLDUK"

Son 4 yılda çok önemli işler başardıklarını ve şimdi de yeni hikaye yazmak için çok önemli bir fırsatları olduğunu aktaran Dursun Özbek, "Şimdi ben ve arkadaşlarım, Galatasaray'ın yeni hikayesini yazmak için tarihi bir sorumluluğu var. Arkadaşlarımla beraber yepyeni bir hikaye yazmak için aday olduk. İnşallah sizin de desteğinizle Galatasaray için, Galatasaray'ın geleceği için yepyeni ve hepimizin mutlu edecek proje yazacağız" dedi.

"SİZ VARSANIZ, BİZ HER ŞEYİ YAPARIZ"

17 Mayıs UEFA Kupası’nın yıl dönümü olduğunu hatırlatan sarı-kırmızılıların başkanı sözlerine şöyle devam etti:

“"17 Mayıs, hepimizin hatırasında UEFA Kupamızın hatıraları çok canlı. Yarın onun seneyi devriyesi. Bize bu mutluluğu tattıran en önemli aktörlerden biri olan yaşayan efsanemiz Fatih Terim’in çok güzel bir sözü vardır, 'En büyük şampiyonluk bir sonraki şampiyonluktur'. Biz de şimdi önümüze bakıyoruz. Şimdi size soruyorum, 27. şampiyonluğa hazır mısınız? Peki, Avrupa'da yeniden kupa kaldırmaya hazır mısınız? Kemerburgaz projesiyle Avrupa'nın en önemli spor komplekslerinden birini beraber yapmaya hazır mısınız? Galatasaray'ı dünyanın ilk 15 spor kulübünden biri yapmaya var mısınız? 150 milyon taraftarlı global bir Galatasaray'a hazır mısınız? Galatasaray markasını dünyanın dört bir yanında büyütmeye var mısınız? Türkiye'nin dünya kulübü, dünyanın Türk kulübü olmaya da hazır mısınız? O zaman siz varsanız, biz her şeyi yaparız. Şimdi bu hedefler için arkadaşlarımla birlikte hiç durmadan çalışacağımızın sözünü buradan bir kez daha veriyorum. İnanıyorum ki Galatasaray artık yeni bir çağın eşiğindedir, gelecek Galatasaray’ındır."”

ÜYELERİ SEÇİME DAVET ETTİ

Son olarak üyeleri gelecek hafta cumartesi günü yapılacak seçime davet eden Dursun Özbek, "2026-2028 döneminde sizlere hizmet etmek için aday olduk. Cumartesi günü seçimimiz var. Sizlerden bu yeni dönem için yetki isteyeceğiz. Sizlerden ricam cumartesi günkü seçime gelin. Cumartesi günü hepinizi mektebe bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Dursun Özbek daha sonra yeni dönemde birlikte çalışacağı ekibini tek tek üyelere tanıttı.