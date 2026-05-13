Dursun Özbek'in dili sürçtü: Taraftarımızla 36. şampiyonluğu kutlayacağız...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında, hem şampiyonluk hem de yaklaşan seçim süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tek aday olarak seçime girmeye hazırlanan Özbek, yeni dönemde hedeflerin büyüdüğünü vurguladı.

Özbek, daha sonra 26. şampiyonluk kutlaması için de taraftara çağrı yaptı.

"36. ŞAMPİYONLUK.. PARDON..."

Başkan Özbek'in çağrı yaptığı anlarda ise dili sürçtü.

Özbek, 26. şampiyonluk yerine 36 deyince ortaya gülümseten anlar çıktı.

Özbek, o anlarda şu ifadeleri kullandı:

“"Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız. Taraftarımızla 36... 36 ağzımdan çıktı. Bunda bir iş var. Cuma günü taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız."”