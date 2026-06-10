Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon

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Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan başkanlık değişimi sonrası dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

ARADI, TEBRİK ETTİ

Gazeteci İbrahim Seten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim günü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüştüğünü açıkladı.

Seten'in aktardığına göre Özbek, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasıyla ilgili ilk değerlendirmesinde, "Rakibimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İbrahim Seten'in paylaşımına göre Dursun Özbek, günün ilerleyen saatlerinde Aziz Yıldırım'ı telefonla aradı.

"SEÇİMİ KAZANDIĞI İÇİN KUTLADI"

Özbek'in, Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Yıldırım'ı tebrik ettiği öne sürüldü.

İbrahim Seten paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“"Sabah Dursun Özbek'le konuştum. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması hakkında 'Rakibimize hayırlı olsun' dedi. Dursun Özbek ilerleyen saatlerde Aziz Yıldırım'ı arayarak seçimi kazandığı için tebrik etti."”