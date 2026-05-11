Dursun Özbek'ten Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin açıklama geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Özbek, sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'yle ilgili konuştu.

Başkan Özbek, Icardi'yle masaya oturacaklarını söyledi.

"KARŞILIKLI OTURUP GÖRÜŞECEĞİZ"

Özbek, Arjantinli golcüyle yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Dursun Özbek'in konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

“Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum”