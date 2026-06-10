Dursun Özbek'ten Osimhen için resmi transfer açıklaması geldi

Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların başarısında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'e Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünden teklif yapıldı iddia edilmişti.

Galatasaray'dan ayrılma ihtimali olduğu öne sürülen yıldız golcü ile ilgili başkan Dursun Özbek'ten açıklama geldi.

"OSIMHEN'İ SATMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Sabah'a konuşan Özbek, Osimhen'i satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı.

Özbek, konuyla ilgili şunları söyledi:

“"Galatasaray'da başarılı olan her oyuncunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi çok doğaldır. Bu, kulübümüzün doğru işler yaptığını gösterir. Ancak bizim önceliğimiz Galatasaray'ın menfaatidir. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok."”