Dursun Özbek: 27. şampiyonluk peşinde koşacağız

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 80'e çıkardı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, böylece lig tarihinde 26. şampiyonluğunu kazandı ve en çok şampiyon olan takım ünvanını da geliştirdi.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Çok mutlu oldum. Gerçekten çok büyük bir emek verdik. Taraftarımızla, oyuncularımızla, teknik ekibimizle, genel kurul üyelerimizle çok büyük bir emek var burada. Mutlu sona ulaştığımız için çok sevinçliyim. Galatasaray camiasına armağan olsun bu güzel şampiyonluk." dedi.

"27. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE KOŞACAĞIZ"

Sarı-kırmızılıların başkanı, "Hemen hiç vakit kaybetmeden yeni sezon için hazırlıklarımız başlıyor. İnşallah seneye de 27. şampiyonluk peşinde koşacağız. Çok sevinçliyim." sözlerini sarf etti.

"DEVAMI DA GELECEK İNŞALLAH"

Dursun Özbek, "Devamı da gelecek inşallah. Herkesi sevinmeye, mutluluğu paylaşmaya davet ediyorum. Bizi desteklemekte eksik kalmayan taraftarımıza, oyuncularımıza, teknik kadromuza teşekkür ediyorum. Tüm Galatasaray camiasına armağan olsun." diye konuştu.