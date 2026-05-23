Dursun Özbek'ten tek adaylı seçim yorumu

Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul başladı.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, kulüpte seçim günlerinin Galatasaray'ın bayram günleri olduğunu ifade etti.

"TEK ADAYLI SEÇİM GELENEKLERİMİZE UYGUN DEĞİL"

Özbek, daha sonra tek adaylı seçimin Galatasaray'ın geleneklerine uygun olmadığını belirtti.

Özbek, "Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray'ın geleneklerine uygun değil. Bunun bugün seçilecek olan yönetime büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. Çünkü genel kurulun bize verdiği, 'Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez ve daha fazlasını ister, bundan sonraki yönetimde de bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım' mesajını kabul ediyoruz. Bu manada arkadaşlarımla beraber biz bu sorumluluğun bilincinde buraya geldik. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.