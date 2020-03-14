Dursunbey Belediyesi'nden kronaya meydan okuma

Koronavirüsün ülkemizde de tespit edilmesinin ardından, alınan önlemler artırılmaya başlandı.
Bu kapsamda, merkezi yönetimin yanında yerel yönetimler de sorumlu oldukları il, ilçe ve kasabalarda dezenfekte işlemlerine hız verdi.
KORONAVİRÜSE MEYDAN OKUDU
Balıkesir'e bağlı Dursunbey Belediyesi de, kasabada hayata geçirilen dezenfekte işlemlerini resmi Twitter hesabından belde sakinleriyle paylaşarak, koronavirüse meydan okudu.
"AKILLI OL KORONA"
Belediyenin yaptığı paylaşımda "Son kozumuzu daha kullanmadık. Akıllı ol corona" ifadelerine yer verdi.
SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
Belediyenin paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.