taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

Dursunbey Belediyesi'nden kronaya meydan okuma

Balıkesir'de Dursunbey Belediyesi, yapılan dezenfekte çalışmalarını halka duyururken, 'Akıllı ol korona.' mesajıyla virüse meydan okudu.

AA & Ensonhaber | 14.03.2020 - 17:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüsün ülkemizde de tespit edilmesinin ardından, alınan önlemler artırılmaya başlandı.

Bu kapsamda, merkezi yönetimin yanında yerel yönetimler de sorumlu oldukları il, ilçe ve kasabalarda dezenfekte işlemlerine hız verdi.

KORONAVİRÜSE MEYDAN OKUDU

Balıkesir'e bağlı Dursunbey Belediyesi de, kasabada hayata geçirilen dezenfekte işlemlerini resmi Twitter hesabından belde sakinleriyle paylaşarak, koronavirüse meydan okudu.

Dursunbey Belediyesi'nden kronaya meydan okuma

"AKILLI OL KORONA"

Belediyenin yaptığı paylaşımda "Son kozumuzu daha kullanmadık. Akıllı ol corona" ifadelerine yer verdi.

Dursunbey Belediyesi'nden kronaya meydan okuma

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Belediyenin paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde, koronavirüs salgınına önlem olarak hava ve kara yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararı alındı.
Kahvehanelerde okey taşları dezenfekte edildi
Adıyaman’da kahvehaneler korona virüsüne karşı okey taşları çamaşır suyuyla yıkanıp, müşterilerine öyle veriyor.
Edirne'deki Ulus Pazarı, turistlere kapatıldı
Cuma günleri kurulan ve Yunanistan ile Bulgaristan'dan gelen turistlerin de yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacak.
BAE, koronavirüs nedeniyle uçuşları iptal etti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), aralarında Türkiye'nin de olduğu 4 ülkeye uçuşları askıya aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuveyt'te ezan değiştirilip okundu
Kuveyt'te ezan değiştirilip okundu
232
Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga
Ahmet Hakan ile Ece Üner arasında bitmeyen kavga
704
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin, MHP'den ihraç edildi
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin, MHP'den ihraç edildi
1329
Burhan Demircan vefat etti
Burhan Demircan vefat etti
128
Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı
Ukrayna iHA'ların uçuşlarını başlattı
184
Benzin iki yıl sonra 6 liranın altında
Benzin iki yıl sonra 6 liranın altında
164
KKTC'de de ülke çapında karantina başlatıldı
KKTC'de de ülke çapında karantina başlatıldı
70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir