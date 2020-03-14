Dursunbey Belediyesi'nden kronaya meydan okuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde, koronavirüs salgınına önlem olarak hava ve kara yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararı alındı.

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Edirne'deki Ulus Pazarı, turistlere kapatıldı

Cuma günleri kurulan ve Yunanistan ile Bulgaristan'dan gelen turistlerin de yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacak.