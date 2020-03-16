Duruşmalar korona nedeniyle ertelendi

Birçok alanda koronavirüs kapsamında önlemler alınmaya devam ederken, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar için de yeni bir düzenleme yapıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında, 14 Nisan'a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davalar görülecek ve acil duruşmalar yapılacak.

DURUŞMALARA KORONAVİRÜS ERTELEMESİ

Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar, taraflara tebliğ edilecek.

Ayrıca tutuklu şüpheli ve sanıkların, adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlanacağı öğrenildi.