Duş mu küvet mi? Mikrobiyologdan şaşırtan temizlik gerçeği

Bir duş ile sıcak bir küvet banyosu günün sonunda sizi eşit derecede temiz hissettirebilir. Ancak bilim insanlarına göre gerçek hiç de öyle değil.

Bir klinik mikrobiyolog, banyo ile duş arasındaki hijyen farklarını masaya yatırdı ve sonuçlar, banyo alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek türden.

Leicester Üniversitesi'nden klinik mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, küvet banyoları ile duşlar arasındaki büyük farkı çarpıcı bir şekilde özetliyor.

Dr. Freestone'a göre, sıcak bir küvete girip saatlerce suyun içinde kalmak, sanıldığı kadar hijyenik bir temizlik sunmuyor.

Bakteriler yok olmuyor

Küvette yapılan banyoların temizlik konusunda sınıfta kaldığını belirten Dr. Freestone, "Banyo yaptığınızda su değişmez, bu yüzden tek yaptığınız üzerinizde yaşayan bakterileri farklı vücut bölgelerine yeniden dağıtmaktır" ifadesini kullanıyor.

Başka bir deyişle, uzun ve rahatlatıcı bir keyif olarak görülen küvet banyoları, esasen vücudunuzdaki bakterilerin su içinde birikmesiyle kendi ürettiğiniz bir "bakteri kabında" oturmanıza neden oluyor.

Sürekli değişen su akışı önemli

Duşlar ise akan suyun gücü ve hareketliliği sayesinde hijyen tartışmasının kazananı oluyor. Dr. Freestone, duş alırken suyun sürekli hareket etmesinin temizlikte kritik bir rol oynadığını açıklıyor:

"Duş, potansiyel mikropları yıkayan sürekli değişen bir su akışıdır. Su sabit bir akış halinde olduğu ve cilde bir sürtünme kuvveti uyguladığı için, banyoya kıyasla çok daha fazla cilt mikrobunu ve ölü cilt hücresini vücuttan temizler."

Uzmanlar, özellikle sabah duşlarının, gece boyunca çarşaflardan cildinize bulaşan teri ve bakterileri arındırmak için son derece yararlı olduğunu vurguluyor. Küresel alışkanlıklara bakıldığında da duşun net bir üstünlüğü var. Amerikalıların %90'ı duş almayı tercih ederken, İngiltere'de bu oran biraz daha düşük ve halkın %32'si hala küvet banyosunu seçiyor.

Küvetten tamamen vazgeçmeli miyiz?

Bilimsel verilere rağmen Dr. Freestone, küvet keyfinden tamamen vazgeçmeniz gerekmediğini söylüyor.

Küvet banyolarının; kas ağrılarını hafifletmek, zihinsel olarak rahatlamak, gerginliği azaltmak ve kan akışını iyileştirmek gibi ciddi sağlık faydaları bulunuyor. Ancak uzmanlar küveti bir temizlenme alanından ziyade bir "spa seansı" olarak görmeyi öneriyor.

Uzmanların önerisi ise önce küvete girip sıcak suyun ve rahatlamanın tadını çıkarın, ardından küvetten çıkarken mutlaka kısa bir duş alın. Bu sayede, suyun içinde çözünen ve vücudunuza yeniden dağılan bakterileri üzerinizde taşımadan, küvetin tüm sağlıklı faydalarından yararlanmış olursunuz.