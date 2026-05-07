Dusan Tadic: Fenerbahçe taraftarları, dünyanın en iyi taraftarlarından biri

Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen ve yaz transfer sezonunda Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda'ya giden Dusan Tadic, eski takımı hakkında gelen soruya cevap verdi.

Maç çıkışı "Fenerbahçe taraftarlarının hâlâ seni takip ediyor olması nasıl hissettiriyor?" sorususun Tadic, "Çok iyi hissettiriyor. Fenerbahçe taraftarları, dünyanın en iyi taraftarlarından biri. Fenerbahçe'ye bir kez katıldığında Fenerbahçe seni her zaman takip eder..." ifadelerini kullandı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Al Wahda formasıyla 40 resmi maça çıkan 37 yaşındaki Sırp oyuncu, bu müsabakalarda 5 gol ve 20 asistlik performans sergileyerek büyük dikkat çekti.

Tadic'in BAE ekibindeki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yılında yaz transfer döneminde Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 109 maça çıktı.

Sırp yıldız, söz konusu 109 karşılaşmada 29 gol atıp 35 asist yaptı.