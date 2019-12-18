Düşeş, Prens William'ı geri püskürttü

BBC, İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton ile Noel hazırlıklarına ilişkin bir program gerçekleştirdi.

DÜNYA BUNU KONUŞTU

Ünlü aşçı Mary Berry ile programda birlikte yemek yapan çift, oldukça eğlendi. Ancak programdaki bir sahne, tüm dünyanın dikkatini çekti. A Berry Royal Christmass adıyla yayınlanan programda eşlerin birbirlerine olan davranışı, adeta şok etkisi yarattı.

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DOKUNMASINA İZİN VERMEDİ

İngiliz Kraliyet tahtının varisi, koltukta eşi ile karşılıklı oturup, annesi, çocukları ve evliliği ile ilgili konuşurken, bir ara Middleton’ın omzuna dokundu. Kate ise William’ın elini hızlı bir hareketle bertaraf etti. Düşes’in yaptığı bu hareket dünya basınında da yer buldu.

KRALİYET PROTOKOLÜ SİNİRLENDİRDİ

Program boyunca muhteşem bir uyum içinde olan çiftin arasında ne olmuş olabileceği konuşulurken, bazıları kraliyet protokolü nedeniyle Kate’in bu şekilde davrandığını söyledi.