Duşta duruş şekliniz sizi anlatıyor! Eğer sırtınız dönükse...

Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız birçok küçük alışkanlığın kişiliğimiz hakkında ipuçları veriyor.

Bunlardan biri de duş alırken hangi yöne dönük durduğumuz.

Duş sırasında tercih edilen pozisyon; stresle başa çıkma şekli, özgüven düzeyi ve sosyal davranışlarıyla bağlantılı olabilir.

SİZİNKİ HANGİSİ

Sosyal medyada yeniden gündem olan bu ilginç teoriye göre, duşta suya yüzünü dönerek duran kişiler genellikle daha enerjik, dışa dönük ve kontrolü elinde tutmayı seven bireyler olarak tanımlanıyor. Bu kişilerin güne hızlı başlamayı sevdiği ve spontane kararlar almaya daha yatkın olduğu öne sürülüyor.

Suyun sırtına gelmesini tercih edenlerin ise daha düşünceli, sakin ve içe dönük karakter özellikleri taşıdığı belirtiliyor. Bu kişiler, duşu yalnızca temizlik için değil aynı zamanda zihinsel dinlenme alanı olarak görüyor.

Duş sırasında sürekli yön değiştirenlerin ise kararsız ama yaratıcı kişilik yapısına sahip olabileceği iddia ediliyor.

Yeni fikirlere açık olan bu insanların rutinlerden çabuk sıkıldığı ve değişimi sevdiği ifade ediliyor.