Düşük kalori, yüksek protein: İşte manken çorbası

Yaz ayları yaklaşırken hafif ama besleyici tarifler her zamankinden daha fazla ilgi görüyor.

Hem tok tutan hem de ferahlatan alternatifler arayanların son dönemde keşfettiği bu pratik çorba, içerdiği tahıl ve proteinle dikkat çekiyor.

Düşük kalorili yapısıyla öne çıkan ve deneyenlerin “manken çorbası” adını verdiği bu tarif, özellikle forma girmek isteyenlerin favorileri arasına hızla giriyor.

İşte; yağ yakımını hızlandıran, ödem attıran ve tok tutan çorbanın tarifi...

MANKEN ÇORBASI TARİFİ

6 kaşık yoğurt

6 kaşık haşlanmış yeşil mercimek

2 adet salatalık

1 tutam nane

1 tutam dereotu

1 şişe maden suyu

Hazırlanışı:

Yoğurdu bir kaseye alıp pürüzsüz olana kadar çırpın.

Salatalıkları rendeleyip karışıma ekleyin. Üzerine haşlanmış ve soğumuş yeşil mercimeği ilave edin.

İnce kıyılmış nane ve dereotunu da ekledikten sonra maden suyunu yavaş yavaş karışıma dökün. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Afiyet olsun. :)