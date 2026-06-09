Düşük kiralı "tiny house" köyü kuruldu: Her şey dahil 23 bin TL
ABD'de kar amacı gütmeyen kuruluş Elevate Branson, Missouri'de 8 adet hazır konuttan oluşan, aylık 495 dolar kira bedeli ve faturaların dahil olduğu bir mikro ev topluluğunu hayata geçirdi.
ABD'nin Missouri eyaletinde uygun fiyatlı konut sıkıntısına çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen yeni bir proje, düşük gelirli ailelere umut oldu.
Missouri'nin Branson kentinde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kuruluş Elevate Branson, uygun fiyatlı konut eksikliğine karşı "tiny house" (minik ev) köyü kurdu.
Proje kapsamında tamamen eşyalı evler, aylık yalnızca 495 dolar kira bedeliyle ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Kira ücretine elektrik, su ve çöp toplama hizmetleri de dahil.
Yetkililer, projenin ilk aşamasında 8 evin tamamlandığını ve ailelerin yerleşmeye başladığını açıkladı.
70'e tamamlanacak
Devam eden inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yerleşkede yaklaşık 70 minik ev bulunacak.
Böylece proje, ABD'nin en büyük kalıcı minik ev topluluklarından biri haline gelecek.