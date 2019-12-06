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Duvara bantlanmış buz 120 bin dolara satılıyor

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın son provokatif eserlerinden biri olan, duvara bantlanmış muz çalışması 120 bin dolardan satışa sunuldu.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 07:40..
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Maurizio Cattelan’ın ‘Comedian’ (Komedyen) adını taşıyan ‘muz çalışmasının’ üç versiyonu Paris merkezli çağdaş sanat galerisi Perrotin tarafından Art Basel Miami’de görücüye çıkarıldı.

Duvara bantlanmış buz 120 bin dolara satılıyor

ESERLERDEN İKİSİ SATILDI

Eserlerden ikisinin satıldığı belirtilirken, üçüncünün fiyatının 150 bin dolara kadar çıktığı aktarıldı. Eserin potansiyel alıcıları için, muzun bozulmaya başlaması halindeki takip etmeleri gereken talimatların bulunduğu bir rehber de hazırlandı. ‘Komedyen’, Miami’deki bir manavdan alınmış muzların koli bandıyla duvara tutturulmasından ibaret bir çalışma.

Hem mizah unsuru hem küresel ticaretin sembolü Perrotin galerisinin kurucusu Emmanuel Perrotin, CNN’e yaptığı açıklamada bu çalışmanın küresel ticaretin bir simgesi ve aynı zamanda klasik bir mizah unsuru olduğunu söyledi. Perrotin, Maurizio Cattelan’ın sıradan nesneleri ‘haz ve eleştiri araçlarına’ dönüştürmek konusunda oldukça başarılı olduğunu da belirtti.

Duvara bantlanmış buz 120 bin dolara satılıyor

"1 YILDIR PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU"

Galeriden yapılan açıklamaya göre Cattelan yaklaşık bir yıldır proje üzerinde çalışıyordu. Seyahat ettiği her yerde ilham vermesi için otel odasına bir muz asan sanatçının önce muz şeklinde heykel tasarladığı, bunu ilk olarak reçineyle, sonra bronzla denediği ve nihayetinde gerçek bir muz kullanmaya karar verdiği belirtildi.

Duvara bantlanmış buz 120 bin dolara satılıyor

ALTIN KLOZET ÇALIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Maurizio Cattelan, son 15 yıl içinde ilk kez bu çalışmasıyla bir sanat fuarına katkı yapıyor. Popüler kültüre meydan okuyan çalışmalarıyla bilinen sanatçı son olarak, ‘Amerika’ adlı altın klozet çalışmasının İngiltere'de Blenheim Sarayı'ndaki sergi sırasında çalınmasıyla gündeme gelmişti.

Duvara bantlanmış buz 120 bin dolara satılıyor

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