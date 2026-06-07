Duvardaki delikten kahve satıyor: Yüzünü göstermeden para kazanıyor

Brüksel'in Ixelles bölgesinde faaliyet gösteren ve "GAT" adı verilen işletmede masa, sandalye, barista veya klasik kafe atmosferi bulunmuyor.

Sistemin merkezinde ise yüzünü göstermemeyi tercih eden tek bir kişi yer alıyor.

Müşteriler siparişlerini QR kod üzerinden veriyor ve birkaç dakika sonra içeceklerini duvardaki açıklıktan teslim alıyor.

Gizem yarattı

İşletmenin sahibi, kimliğini özellikle gizli tuttuğunu söylüyor.

Daha önce birçok işletme açtığını belirten girişimci, müşterilerin mekanları genellikle sahipleriyle özdeşleştirdiğini ifade ediyor.

Ona göre insanlar çoğu zaman işletmeyi değil, işletmeciyi hatırlıyor. Bu nedenle yeni projesinde dikkatlerin kişi yerine fikre yönelmesini istemiş. Bu yüzden müşteriler yalnızca bir el görüyor, ancak kahveyi hazırlayan kişinin yüzünü göremiyor.

Küçük, hızlı ve pratik

Brussels Times'a göre; GAT'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de son derece küçük bir alanda faaliyet göstermesi.

Yaklaşık 10 metrekarelik işletmede geleneksel kafelerde bulunan ekipmanların büyük bölümü yer almıyor. Bu sayede işletme maliyetleri düşürülürken servis süresi de önemli ölçüde kısalıyor.

İşletme sahibine göre yoğun saatlerde müşteriler içeceklerini almak için genellikle 40 saniyeden daha kısa süre bekliyor. Sipariş sistemi tamamen hız ve pratiklik üzerine kurulmuş durumda.

Gizemli girişimci, yıllardır restoran ve kafe sektöründe çalıştığını, ancak son yıllarda işletme maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını söylüyor.

Artan kira, personel ve işletme giderlerinin ardından daha sade ve kolay çoğaltılabilecek bir model geliştirmeye karar verdiğini belirtiyor.

Brüksel'de dikkat çeken konseptin sahibi, gelecekte Belçika'nın diğer şehirlerine ve hatta ülke dışına açılmayı planlıyor.