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Düzce depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler anıldı.

AA | 13.11.2018 - 08:41..
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Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Ellerinde fenerler ile ''Depremi unutmadık, unutturmayacağız'' yazan dövizler taşıyan Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) üyeleri ile vatandaşlardan oluşan grup, Atatürk Anıtı'na yürüdü.

DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLER ANILDI

Katılımcılar, depremin yaşandığı saat 18.57'de, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

DEPDER Başkanı Ayşegül Şenol Can, 12 Kasım ve 17 Ağustos depremlerinin Düzce'den çok şey aldığını söyledi.

DEPREMİ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Depremde hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını belirten Can, şöyle konuştu:

"7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 19 yıl geçti. İki depremde bin 20 insanımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz, yakınlarına sabır diliyoruz. Bugün burada depremden çıkardığımız dersleri konuşmak için toplandık. Depremi unutmadık, unutmayacağız. Deprem, biz unuttuğumuz zaman afete dönüşür. Deprem öncesinde afet bilincinin aşılanması ve tedbirlerin alınması gerekiyor."

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