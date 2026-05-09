Düzce'de mutfakta korkutan yangın

Düzce'de korkutan yangın.

Şehit Murat Demir Mahallesi'ndeki apart binada öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı binanın 3 katındaki bir dairede yaşayan Ali E., mutfakta yemek yaparken ocak alev aldı.

Yangın, kısa sürede mutfak dolaplarına sıçrayıp yayıldı, duman tüm binayı sardı.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Bina sakinlerinin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MUHABET KUŞU KURTARILDI

İtfaiye ekipleri kısa sürede binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen Ali E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Evde hasar meydana gelirken, Ali E.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan yangının çıktığı dairenin bitişiğindeki diğer dairede bulunan bir muhabbet kuşu da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.