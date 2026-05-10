Düzce’de alışverişe renk katan papağan: Sahibinin peşinden ayrılmıyor

Düzce’de yaşayan emekli Abuzer Kayacı’nın sultan papağanıyla kurduğu sıra dışı bağ, kentte dikkat çekiyor. Sahibinin yanından bir an bile ayrılmayan papağan, hem market alışverişlerinde hem de alışveriş merkezi gezilerinde adeta bir “yol arkadaşı” gibi davranıyor.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE İLGİ ODAĞI OLDU

Sultan papağanı, sahibinin yanında mağaza ve vitrinleri gezerken vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle alışveriş merkezlerinde Kayacı’yı adım adım takip eden papağan, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

Kimi vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda alırken, sevimli papağan kısa sürede çevrede tanınır hale geldi.

“NEREYE GİDERSEM PEŞİMDEN GELİYOR”

Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen 60 yaşındaki Abuzer Kayacı, papağanıyla arasında güçlü bir bağ oluştuğunu söyledi:

“Hayvanların her türlüsünü seviyorum. Onlar benim için vazgeçilmez. Alışverişe gittiğimde papağanımla birlikte gidiyorum. Peşimden geliyor, kimseye zarar vermiyor. Milletin de dikkatini çekiyor, ben de bundan mutlu oluyorum.”

“UÇUYOR AMA HER DEFA GERİ DÖNÜYOR”

Papağanının zaman zaman uçsa da her seferinde geri döndüğünü belirten Kayacı, “Uçuyor ama yine gelip beni buluyor. Bugüne kadar kaybolma gibi bir durum yaşamadık” ifadelerini kullandı.

KENTTE SEVİLEN BİR GÖRÜNTÜ HALİNE GELDİ

Sultan papağanının alışveriş gezileri, Düzce’de hem esnafın hem de vatandaşların ilgisini çeken sıcak bir görüntü oluşturdu. Hayvan sevgisinin günlük yaşamla iç içe geçtiği bu anlar, görenlere keyifli anlar yaşatıyor.