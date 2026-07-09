Düzce'de banka güvenlik görevlisinin dikkati, 300 bin liralık dolandırıcılığı önledi

Düzce'de dolandırıcılar telefonla ulaştıkları S.A. isimli kadını, kendilerini polis olarak tanıtarak aradı.

Şüpheliler, kadına hesabında şüpheli işlemler bulunduğunu öne sürerek, belirtecekleri banka hesabına 300 bin lira yatırması gerektiğini söyledi. İddiaya göre, aksi halde gözaltına alınabileceğini söyleyerek kadarı korku ve baskı altına almaya çalıştılar.

BANKADAKİ TELAŞI DİKKAT ÇEKTİ

Dolandırıcıların yönlendirmelerine inanan S.A., belirtilen parayı göndermek için banka şubesine gitti.

İşlem yapmak istediği sırada kadının tedirgin ve telaşlı tavırlarını fark eden bankanın özel güvenlik görevlisi, durumdan şüphelenerek vakit kaybetmeden polis ekiplerine haber verdi.

POLİS EKİPLERİ SON ANDA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine kısa sürede banka şubesine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kadınla görüşerek olayın telefon dolandırıcılığı girişimi olduğunu anlattı.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle 300 bin liralık para transferi gerçekleştirilmeden durduruldu ve olası mağduriyetin önüne geçildi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Büyük bir maddi kayıp yaşamaktan kurtarılan kadın, polis ekipleri tarafından son dönemde sıkça kullanılan telefon dolandırıcılığı yöntemleri konusunda bilgilendirildi.

Yetkililer, kamu görevlilerinin vatandaşlardan telefonla para göndermelerini ya da hesaplarına para yatırmalarını istemeyeceğini hatırlatarak, bu tür aramalarda vatandaşların soğukkanlı davranmaları ve durumu vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirmeleri gerektiğini vurguladı.