Düzce’de haksız kazanç elde eden 21 şüpheli adliyede

Düzce’de haksız kazanç elde edenlere yönelik başarılı bir operasyon daha yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mesleki liselerde okuyan öğrencilerin firmalarda staj yapıyor gibi gösterildiği tespit edildi.

USULSÜZ GELİR ELDE EDİLDİ

Soruşturma sonucunda teşvik, prim ve staj ücretlerinin usulsüz şekilde tahsil edildiği ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, 72 kişinin ifadesi doğrultusunda öğrencilerin bir kısmının Akçakoca’da bir kurs merkezi bünyesinde kayıtlı olduğu, bir kısmının ise Düzce’de bir lisede öğrenim gördüğü belirlendi.

STAJYER OLARAK ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERİLDİLER

Bu öğrencilerin kişisel verilerinin bazı firmalarla paylaşıldığı ve söz konusu firmalarda 'stajyer' olarak çalışıyormuş gibi gösterildikleri tespit edildi.

Bu yöntemle, öğrencilerin bilgisi dışında 'staj ücreti' adı altında usulsüz ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

21 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın genişletilmesi ve alınan ifadeler doğrultusunda 9 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.