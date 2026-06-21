Düzce'de her sabah kızını okula götüren babaya duygulandıran sürpriz

Bir çocuğun hayatına dokunan sevgi, bazen her sabah aynı saatte çıkılan bir yolculukta saklıdır.

Düzce'de özel eğitim alan kızı Betül'ün eğitimi için yıllardır fedakârlıkla mücadele eden Recep Öztürk, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen sürpriz etkinlikle hem duygulandı hem de örnek davranışı nedeniyle takdir topladı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli çocuklarının gelişimi için büyük emek harcayan tüm babalar adına Recep Öztürk'e teşekkür edildi.

FEDAKÂRLIĞIN SEMBOLÜ OLARAK SEÇİLDİ

Her sabah kızı Betül'ü sevgiyle okula getiren ve eğitim sürecinde aktif rol üstlenen Recep Öztürk, okul yönetimi ve öğretmenlerin ortak kararıyla Babalar Günü etkinliğinin onur konuğu oldu.

Okula geldiğinde kendisini bekleyen sürpriz programla karşılaşan Öztürk, duygu dolu anlar yaşadı. Kızıyla birlikte etkinliğe katılan baba, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının hazırladığı anlamlı jest karşısında zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Okul yönetimi, Recep Öztürk'ün yalnızca kendi evladı için değil, özel gereksinimli çocukların eğitim sürecinde aile desteğinin önemini göstermesi açısından da örnek bir isim olduğunu vurguladı.

BETÜL VE BABASININ MUTLULUĞU GÖNÜLLERE DOKUNDU

Etkinlik boyunca baba-kızın yaşadığı mutluluk katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Betül'ün babasına sarıldığı anlar ve birlikte verdikleri samimi görüntüler, okul personeli ve davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Öğretmenler, özel eğitim sürecinde aile desteğinin çocukların gelişiminde hayati rol oynadığını belirterek, Recep Öztürk gibi fedakâr velilerin çocukların eğitim yolculuğundaki en büyük güç kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

"GERÇEK KAHRAMANLAR HER GÜN UMUT TAŞIR"

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise Babalar Günü'nün yalnızca bir kutlama günü olmadığı, aynı zamanda çocukları için emek veren babalara teşekkür etme fırsatı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, çocuklarının hayatına sevgileriyle güç veren, sabırlarıyla yol gösteren ve fedakârlıklarıyla geleceğe umut olan tüm babaların değerine dikkat çekildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Gerçek kahramanlık, bir evladın umudunu her gün sevgiyle büyütmektir. Çocuklarının yanında olan, onların gelişimi için fedakârlık gösteren tüm babalarımıza teşekkür ediyoruz."