Düzce'de inşatta beton dökülürken kalıbın çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı

Düzce'de yürekler ağza geldi.

Merkez Cedidiye Meydanı'nda inşaat çalışması sırasında korku dolu anlar yaşandı.

Beton döküldüğü sırada kalıp kayması sonucunda çökme meydana geldi.

"8 METRELİK BİR BÖLÜMDE KALIP ÇÖKMESİ OLMUŞTUR"

Konu ile ilgili olarak Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, "Cedidiye Kent Estetiği Projesi 2. etabı inşaatında, B Blok zemin kat döşeme betonu dökümü esnasında kalıp kayması meydana gelmiş, bunun sonucunda yaklaşık 8 metrelik bir bölümde kalıp çökmesi oluşmuştur." denildi.

BİR İŞÇİ YARALANDI

Yaşanan olayda bir çalışanın hafif şekilde yaralanmış olup, gerekli tıbbi müdahalenin yapılıp ve tedbir amaçlı gözetim altına altına alındığı duyuruldu.

Öte yandan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu da belirtildi.

İNCELEME BAŞLATLDI

Açıklamanın devamında ise "Olayın nedenlerine ilişkin inceleme ve değerlendirme süreci kurumumuz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

Gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmakta olup, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreç yakından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.