Düzce'de motosiklet kazası kıl payı atladıldı

Düzce’de sabah saatlerinde yaşanan motosiklet kazası, saniyelik bir dikkatin hayat kurtardığı anlara sahne oldu. İki motosikletin çarpışmasıyla yola savrulan sürücü, aynı yönde ilerleyen bir otomobil sürücüsünün ani refleksi sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu.

Bugün sabah saat 10.00 sıralarında Düzce merkez Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Nurettin Zafer Stadyumu mevkisinde, iki motosiklet aynı yönde seyir halindeyken aniden yaşanan manevra sonucu çarpıştı.

ÇARPIŞMA SONRASI SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücülerinden biri dengesini kaybederek yola düştü. Yaşanan ani düşüş çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Sürücünün yere savrulduğu anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ FACİAYI ÖNLEDİ

O sırada aynı yönde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, yola savrulan motosikletliyi son anda fark etti. Ani fren yapan sürücü, olası bir ezilme olayını önledi.

Bu refleks, kazanın daha ağır sonuçlar doğurmasını engelledi.

KAZA UCUZ ATLATILDI, KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, sürücülerin dikkati ve refleksleri sayesinde ciddi bir olaya dönüşmeden atlatıldı.

Kaza anı, çevrede bulunan araçlardan birinin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpışma, yola savrulma ve otomobil sürücüsünün ani fren yaptığı anlar net şekilde görüldü.