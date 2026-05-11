Düzce'de rafting, faciayla sonuçlandı: O anlar aksiyon kamerasında
Cumayeri ilçesinde rafting botunun devrilmesi neticesinde nehre düşen kadının Sakarya'nın Kocaali ilçesi bölgesinde cansız bedenine ulaşıldı. Kadının bulunma ve sudan çıkartılma anı saniye saniye aksiyon kamerasında.
Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Esentepe köyünde 9 Mayıs günü, korku dolu anlar yaşandı.
Rafting eğlencesi, beklendiği gibi gitmedi.
BOTTAN NEHRE DÜŞEREK KAYBOLDU
Rafting botunun devrilmesi neticesinde 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur, nehre düşerek kayboldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde Çamur'un cansız bedeni, Sakarya'nın Kocaali ilçesi Beyler Mahallesi mevkiinde baraj bölgesinde bulundu.
Hayatını kaybeden kadının bulunma ve sudan çıkartılma anı, saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)