Düzce’de sağanak felaketi: Köprü yıkıldı, evler ve tarlalar sular altında

Düzce’de günlerdir etkisini artıran yağışlar, kentte ciddi hasara yol açtı. Konuralp bölgesinde su seviyesinin hızla yükselmesiyle birlikte bir köprü çökerken, taşkınlar nedeniyle yerleşim alanları ve tarım arazileri büyük zarar gördü.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ, ULAŞIM KESİLDİ

Konuralp bölgesinde şiddetli yağış sonrası yükselen sular, Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi ile Arapçiftliği Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan köprünün yıkılmasına neden oldu. Köprünün çökmesiyle birlikte güzergâh trafiğe kapandı.

EVLER VE TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Taşkınlar nedeniyle çevredeki birçok evde su baskınları yaşandı. Özellikle tarımla geçimini sağlayan vatandaşların ekili alanları büyük zarar gördü. Tarlalar ve bahçeler sel sularının etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

İhbarlar üzerine Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, su tahliye çalışmaları ve alternatif ulaşım yollarının oluşturulması için yoğun mesai harcıyor.

YETKİLİLERDEN UYARI

Köprünün yıkılmasıyla kesilen ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için ekipler alternatif yollar üzerinde çalışma başlattı. Bölgedeki ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Yetkililer, yağışların etkisini sürdürebileceğine dikkat çekerek vatandaşları yeni taşkın risklerine karşı uyardı. Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Bölgede suyun çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor. İlk belirlemelere göre hem altyapıda hem de tarımsal üretimde ciddi kayıplar oluştuğu ifade ediliyor.