Düzce'de sağanak: Tarım arazileri ve işletmeleri su bastı

Batı Karadeniz’de etkisini sürdüren yoğun yağışlar, Düzce’de hayatı olumsuz etkiledi. Günlerdir aralıksız süren sağanak, özellikle nehir çevresinde su seviyesini yükselterek taşkınlara neden oldu.

MELEN NEHRİ TAŞTI, ARAZİLER SULAR ALTINDA

Melen Nehri’nin debisinin artmasıyla birlikte Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen ile Akçakoca ilçesindeki Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı bölgelerinde taşkınlar yaşandı. Tarım arazileri ve bazı işletmeler su baskınlarından etkilendi.

EKİPLER SAHADA, RİSKLİ NOKTALAR TAKİPTE

Bölgede olası yeni taşkınlara karşı Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekipleri kritik noktalarda hazır bekletiliyor. Yetkililer, su seviyesinin yakından takip edildiğini belirtti.

Hüseyin Tunçel, son 4 gündür bölgede yoğun yağış olduğunu belirterek, geçmiş yıllarda benzer yağışların ciddi sel ve yıkımlara yol açtığını hatırlattı.

ALINAN ÖNLEMLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Tunçel, son yıllarda yapılan altyapı ve ıslah çalışmalarının taşkınların etkisini azalttığını ifade ederek Düzce Valiliği ve DSİ ekiplerine teşekkür etti. Bölgede ciddi önlemler sayesinde büyük çaplı bir felaketin önüne geçildiği vurgulandı.

YAĞIŞLAR TAKİP EDİLİYOR

Yetkililer, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle nehir kenarlarında yaşayanların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.