Düzce’de temizlik görevlisi 3.5 milyon liralık altın dolu çantayı polise teslim etti

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Cesur, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi Prusiad 1. Etap Evleri çevresinde rutin temizlik çalışması yaptığı sırada yol kenarında sahipsiz bir çanta fark etti.

Çantayı kontrol eden Cesur, içerisinde yüklü miktarda altın, banka kartları ve nakit para bulunduğunu görünce durumu vakit kaybetmeden amirlerine bildirdi.

ÇANTANIN İÇERİĞİ 3.5 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Amirleriyle birlikte polis merkezine giden Cesur, yapılan incelemelerde çantada yaklaşık 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı turası, 998 lira nakit para ve 3 banka kartı bulunduğunu belirtti. Toplam değeri yaklaşık 3.5 milyon lirayı bulan çanta emniyet ekiplerine teslim edildi.

Yaşadıklarını anlatan Fatih Cesur, rutin temizlik sırasında çantayı fark ettiğini belirterek, “İçine baktığımda altın olduğunu gördüm. Hemen vardiya amirime haber verdim. O da polis ekiplerini çağırdı. Bunu vatandaşlık görevi olarak yaptım. Bulmasaydık kötü niyetli kişiler kullanabilirdi ya da çöpe atılabilirdi” dedi.

ÇANTANIN SAHİBİ ARANIYOR

Polis ekipleri, altın dolu çantanın sahibini bulmak için çalışma başlatırken, Cesur’un duyarlı davranışı takdir topladı.