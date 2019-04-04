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Düzensiz göçmenler boğulmak üzereyken yakalandı

Bodrum'da, yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken kullandıkları jet skinin arızalanması sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren Filistin uyruklu 3 düzensiz göçmen, kurtarıldı.

DHA | 04.04.2019 - 08:27..
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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Filistin uyruklu bir düzensiz göçmen, Yalıkavak'tan 3 kişi ile denize açıldıklarını, kullandıkları deniz aracının arıza yaptığını ve yardım talep ettiklerini bildirdi.

TERS DÖNMÜŞ BULUNDU

Alınan yardım talebi üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak kuzey batısında ters dönmüş şekilde bir jet ski ve denizde 3 kişi olduğunu tespit etti. Boğulmak üzere olan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak bota alındı. Jet ski ise ters dönmüş durumda olmasından dolayı bota yedeklendi.

Bodrum'da düzensiz göçmenler boğulmak üzereyken kurtarıldı ViDEO

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları öğrenilen 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na getirildi.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler daha sonra İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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