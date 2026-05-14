E-5'te kurbanlık paniği: Kaçan dana trafiği birbirine kattı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde kurbanlık pazarında yaşanan kaçış, gece saatlerinde E-5 Karayolu’nu karıştırdı. Araçtan indirilirken sahibinin elinden kurtulan dana, bir anda kendini yoğun trafikte buldu.

Cihangir Mahallesi mevkisinde, kurban pazarına götürülen dana, indirme sırasında kontrolünü kaybederek sahibinden kaçtı ve çevredeki tüm çabalara rağmen hızla uzaklaştı.

E-5 KARAYOLUNA GİRİP TRAFİĞE ÇIKTI

Kaçışın ardından paniğe kapılan sahipleri ve çevredekiler danayı yakalamak için peşinden koştu. Ancak kurbanlık dana, kısa sürede E-5 Karayolu’na çıkarak Avcılar istikametine doğru koşmaya başladı.

Yoğun trafik arasında aniden yola çıkan hayvan, sürücüler için de zor anlar yaşattı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

SÜRÜCÜLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Karayolunda ilerleyen dana, araçların arasında bir süre kontrolsüz şekilde koşarken, sürücüler şaşkınlık içinde durumu izledi. Trafikte kısa süreli yavaşlama yaşanırken, herhangi bir kazanın olmaması olası bir faciayı önledi.

Görüntülerde, dananın E-5 üzerinde bir süre ilerledikten sonra yan yollara yöneldiği anlar da yer aldı.

SAHİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Kaçan kurbanlığın bir süre sonra sahipleri tarafından kontrol altına alındığı öğrenildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı bildirildi.

Bölgedeki vatandaşlar, özellikle yoğun trafikte hayvan taşınması sırasında daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek benzer olayların tehlike oluşturabileceğine dikkat çekti.