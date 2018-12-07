e-Nabız 9 milyon kişiye ulaştı

Sağlık teknolojilerinde devrim niteliğinde olan e-Nabız uygulaması, milyonlarca kişinin hayatına girdi. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre 3 yıl önce hizmete giren e-Nabız kişisel sağlık sisteminde, kullanıcı sayısında büyük bir artış sağlandı.

9 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişim imkanı sunan ve tüm sağlık kayıtlarının kontrol ve yönetimini bizzat kişinin kendisine bırakan e-Nabız, 9 milyon kişinin hayatının bir parçası haline geldi.

e-Nabız, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, tetkik ve radyolojik görüntüleme sonuçları, reçeteler, ilaçlara ait yaşanmış yan etkiler ve ilaçların tüm detay bilgileri, alerji bilgileri, varsa geçmişe ait kişinin sisteme yüklediği sağlık bilgileri ve geçirilen operasyonlar gibi tüm sağlık kayıtlarına erişme imkanı sunuyor.

Sisteme kayıtlı kişiler; sağlık hizmeti aldığı kuruluşlarda kendilerine ait kayıtları görebiliyor, isterlerse kendi yakınları ile istedikleri kadarlık kısmını, istedikleri süre ile sınırlı olarak paylaşabiliyor. Kullanıcılar, internet erişiminin olduğu her yerden 7 gün 24 saat kayıtlarına erişebiliyor, elektronik ortamdaki kişisel sağlık dosyalarına kendileri de bilgi ekleyebiliyor.

TEKNOLOJİ VE SAĞLIK İÇ İÇE

e-Nabız, vatandaşların günlük, saatlik hatta anlık olarak temel sağlık göstergelerini bizzat kendilerinin kaydedebildiği ve gerektiğinde doktoruna gösterebildiği bir özelliği de içinde barındırıyor. Şahıslar tansiyon, nabız, şeker, boy, kilo, alerjik durum, ilaçlarının yan etkileri gibi bilgilerini isterlerse kendileri kaydedebiliyor, isterlerse kablosuz erişim özellikleri olan tansiyon, nabız, şeker ölçüm cihazları ve akıllı bileklikler aracılığıyla tek tuşla bu bilgilerini kendi elektronik dosyalarına aktarabiliyor.

Tablet bilgisayarlar ve cep telefonlarından da kolay ulaşılabilme özelliği bulunan e-Nabız sayesinde vatandaşlar, kendilerine ait tüm sağlık bilgilerini yanında taşıyabiliyor.

Sisteme üye olmak için ilk olarak kullanıcı hesabı oluşturmak gerekiyor. e-Devlet kapısı olarak adlandırılan "https://www.turkiye.gov.tr" adresindeki Sağlık Bakanlığı e-Devlet hizmetleri arasında bulunan e-Nabız kişisel sağlık kaydı sistemi üzerinden kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra isteyen herkes "https://enabiz.gov.tr" adresinden de akıllı cihazlarına indirecekleri uygulamalardan kişisel kayıtlarına erişebiliyor.

TETKİK TEKRARININ ÖNÜNE GEÇİYOR

e-Nabız ile Türkiye'nin herhangi bir yerinde alınan sağlık hizmetine ait tüm detaylarına, kendi kullanıcı hesabından erişebilen vatandaşlar, bir başka sağlık kuruluşuna gittiğinde kendisinden istenen ve yakın zamanda yaptırılmış olan tetkiklerini doktora göstererek tekrarlayan tetkiklerin de önüne geçilmiş oluyor.

Hizmet alınan sağlık kuruluşları, muayene, tanı, tetkik, reçete, ilaç raporları, ilaç prospektüs bilgisi, ilaç kutu fotoğrafı, geçirilen ameliyatlar dahil yapılan bütün işlemler, aşı takvimi, çocuklar için gelişim grafikleri, randevuları, radyolojik görüntüleri, kendi ekledikleri boy, kilo, vücut kitle indeksi, ateş, tansiyon, nabız, şeker, günlük adım sayısı, çıkılan kat sayısı, düşme sayısı, bisiklet mesafesi, gıda kalorisi, oksijen doygunluk seviyesi, evde kullanılan solunum fonksiyon cihazlarından elde edilen değerler, kendi kameraları ile elde edip sisteme ekledikleri görüntüler, acil durum notları, ilaç hatırlatmaları, aile hekimlerinin kim olduğu bilgisi gibi sayısız bilgiye sistem üzerinden erişilebiliyor.

Sistem üzerinden organ ve kan bağış beyanında bulunmak, muayene için randevu almak, aile hekimini değiştirmek, eşinin sistem üzerinden vereceği onay ile çocuklarının sağlık kayıtlarına erişmek, en yakın hastaneleri, en yakın eczaneleri görüntülemek, sistem üzerinden e-Nabızkullanıcısı olan diğer yakınları ile mesajlaşmak, erişim kısıtlamaları getirmek ya da kaldırmak da mümkün oluyor.

TELETIP İLE GÖRÜNTÜ TAŞIMAYA SON

e-Nabız sistemine entegre olan Teletıp Sistemi ile hekimler, kendilerine başvuran hastaların tıbbi görüntülerine de erişebiliyor. Sistem sayesinde, hangi sağlık kuruluşuna gidilirse gidilsin tetkik sahibi kişi, erişim engeli koymadığı sürece radyologlar haricindeki diğer klinisyen hekimler de elektronik imzaları ile sağlık kuruluşundaki bilgisayarlarından kişinin görüntüsüne ulaşabiliyor.

Görüntüleri raporlamakla görevli radyologlar, meslektaşlarıyla anlık olarak görüntüleri paylaşıp birlikte değerlendirebiliyor, görüntülü ve sesli olarak aynı radyolojik görüntü üzerinde birlikte raporlama yapabiliyor.

Kişi, e-Nabız kullanarak, Teletıp Sistemi'ndeki radyolojik görüntülerine tüm platformlardan erişebiliyor, hekimiyle ya da yakınlarıyla paylaşabiliyor. Sistem sayesinde vatandaşların filmlerini, CD veya DVD'lerini yanlarında da taşımalarına gerek kalmıyor.

2015'ten bu yana 150 milyon görüntünün bulunduğu Teletıp sistemine 1729 sağlık tesisi entegre oldu.