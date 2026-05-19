e-Nabız'dan sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık Durum Belgesi oluşturma ekranı 2026

Sağlık raporu almak için hastaneye başvurmaya gerek kalmadı.

Yeni Sağlık Raporları Yönetmeliği ile tüm raporların başvuru sürecinde yazılı dilekçe ve benzer uygulamalar sona erdi.

Bundan sonra başvuru süreci, e-Nabız üzerinden kişisel beyan formunun doldurulmasıyla başlatılacak.

e-Nabız'dan sağlık raporu almak isteyen vatandaşlar, sürecin nasıl işleyeceğini araştırıyor.

Peki; e-Nabız sağlık raporu nasıl alınır? Nasıl başvurulur? İşte tüm detaylar...

E-NABIZ SAĞLIK DURUM BELGESİ NASIL ALINIR 2026

1) Kişisel beyan doldurulur. Başvuru sırasında kişi; tanı bilgisi, ilaç kullanımı, mevcut sağlık sorunları hakkında soruları yanıtlar.

2) Sistem otomatik değerlendirme yapar. Verilen cevaplara göre sistem bir “ön değerlendirme” oluşturur.

3) Kişinin; engel bir tanısı yoksa, ilaç kullanımı yoksa, sağlık sorunu bildirilmemişse sistem üzerinden doğrudan e-Nabız Sağlık Durum Belgesi düzenlenebilir.

Özellikle lisans gerektirmeyen spor ve sosyal aktiviteler için artık doktora gitmeden belge alınabilir.

4) Kişinin beyanı ile e-Nabız sağlık verileri uyuşmazsa; sistem kişiyi hekime yönlendirir.

