e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler) sonuçları açıklandı.
Binlerce adayın beklediği açıklama, ÖSYM'den yapıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kurum tarafından yapılan bilgilendirmede, sınava ait tüm değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
SONUÇLAR ONLİNE ERİŞİMDE
Adaylar, sınav sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulama işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştiriliyor.
ADAYLARA UYARI
Yetkililer, adayların sonuç bilgilerine yalnızca resmi kanallar üzerinden ulaşmaları gerektiğini hatırlatarak, kişisel bilgilerin güvenliği konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)