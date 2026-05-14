eBay, GameStop’un 56 milyar dolarlık satın alma teklifini geri çevirdi

eBay Yönetim Kurulu Başkanı Paul Pressler, hisse başına 125 dolar primle sunulan teklifi reddettiklerini bir mektup aracılığıyla resmen duyurdu.

Kurul, GameStop'un piyasa değerinin eBay'den çok daha düşük olması nedeniyle finansman ve borç yükü konularında ciddi endişeler taşıyor.

TEKLİFİN FİNANSAL DETAYLARI

Yarısı nakit ve yarısı hisse senedinden oluşan bu teklif, eBay'in güncel hisse fiyatına göre yüzde 20 oranında bir prim içeriyordu.

GameStop CEO'su Ryan Cohen’in satın alma için gerekli olan ek sermayeyi tam olarak nereden sağlayacağını netleştirememesi kararda etkili oldu.

eBay, 136 milyon aktif kullanıcısı ve yıllık 80 milyar dolarlık işlem hacmiyle Amazon gibi devlerle rekabet etmek için dönüşüm sürecini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl 11,6 milyar dolar gelir elde eden platform, hissedarlarına sağladığı sürekli sermaye iadesiyle güçlü konumunu vurguluyor.

2021 yılındaki borsa dalgalanmalarıyla tanınan GameStop, son dönemde NFT projelerinden vazgeçip retro oyunlara odaklanmaya başladı.

Şirketin maliyetleri düşürmek amacıyla ABD genelinde 400'den fazla mağazasını kapatmış olması, teklifin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.