Ebru Gündeş, Sevgililer Günü için 450 bin TL istedi

Ebru Gündeş, verdiği konserlerle sık sık hayranlarıyla buluşuyor. Gündeş, Sevgililer Günü’ne özel Ankara’da sahneye çıkacak.

SEVGİLİLER PARAYA KIYDI

14 Şubat’ta konser verecek olan şarkıcıyı izlemenin bedeli 4 kişilik locada 25 bin lira olduğu öğrenildi. Fiyatların dudak uçuklatmasına rağmen masaların şimdiden tükendiği geceden Gündeş, 450 bin lira kazanacak.

KAR TATİLİ

Konser öncesinde ise Gündeş, kızı Alara’yla kar tatili yapacak. Ünlü şarkıcı okulların tatil olmasını fırsat bilerek kızıyla Kartalkaya’ya gidecek.