taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3785
Euro
6.1
Altın
1244.375
Borsa
90886.24
Gram Altın
215.363

Ebru Gündeş son kez uyarıldı

Kanlıca'daki yalılarında kanuna aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Ebru Gündeş Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'in, üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 14:04..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ebru Gündeş son kez uyarıldı

Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf ile birlikte yargılandıkları davada, dosyalarının ayrılmasına karar verilen sanıklar eşi Ebru Gündeş Sarraf ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'in üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediyor. Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatı Begüm Can Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ile avukatı ise duruşmaya gelmedi.

"PLANINI BOZAMADI"

Duruşmada söz alan Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatı Gürel, müvekkilinin önceden yaptığı sözleşmelerden dolayı Antalya'da sahne alacağını belirterek, "Geçen celse müvekkilimizi bu duruşmada hazır edeceğimize dair beyanda bulunmuştuk. Önceden planladığı sözleşmeler nedeniyle Antalya'da sahne alacak olmasının dikkate alınmasını istiyoruz. İşi kapsamında yaptığı sözleşmeleri iptal etme imkanı yoktur. Son bir süre talebimiz bulunmaktadır." dedi.

ZORLA GETİRME OLACAK

Mahkeme, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretinin son kez kabul edilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmaya hazır edilmemesi halinde ise hakkında zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılacağı ihtarında bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

65
Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

412
Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

49
Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

47
Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

34
Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

99
Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir