Ebru Gündeş'in 24 yıl önceki hali paylaşıldı! Görenler şaşırdı

90'lı yılların podyum dalgasına damga vuran, eski manken Buket Saygı, nostaljik bir paylaşım yaptı.

Saygı, şimdilerde herkesin dilinde olan Ebru Gündeş ile tam 24 yıl önce çekilmiş, magazin arşivlerinde daha önce hiç rastlanmamış ikonik bir karesini paylaştı.

"24 YIL ÖNCE"

Eski manken, Ebru Gündeş'le paylaştığı kareye, "24 sene önce ne çirkinmişiz, Ebru özür!" notunu düştü.

Zaman zaman estetik müdahaleleriyle eleştirilen veya övülen Ebru Gündeş'in, 24 yıl önceki bu saf halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.