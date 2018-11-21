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Ebru Polat: Biz boşuna avukat olmadık

Şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yapan Polat, kredi kartının çalınması üzerine hemen hırsız avına çıktı!.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 10:19..
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Hukuk mezunu popçu Ebru Polat’ın geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaki bir mağazada kredi kartı çalındı. Uzun araştırmalar sonucu hırsızı bulan Polat, mahkemenin yolunu tuttu.

"HIRSIZ BULUNDU"

Mağazaları gezen şarkıcı, kamera kayıtlarını inceleyip hırsızın izini sürdü. Hukuk mezunu popçu, uzun uğraşlar sonucu hırsızı buldu.

Şarkıcı Ebru Polat-FOTO GALERİ

Kredi kartını çalanı mahkemeye verecek olan Polat, sosyal medya hesabından "Ve kredi kartımı çalan hırsızı buldum... Dedektif gibi iz sürdüm... Biz boşuna Avukat olmadık sen hayırdır?

"HEPSİ ELİMDE"

Videolu hali de var elimde, ev adresi, arabası vs. hepsi... Toplam 2 bin TL harcamış. Kredi kartınız çalınıyor ve şifresiz işlemde bu mağazalar hiç kimlik bile istemeden alışveriş yapılmasına izin veriyor.. Sizce bu nasıl olabiliyor? Yasal değil bu... " diyerek isyan etti.

Ebru Polat: Biz boşuna avukat olmadık

Ebru Polat: Biz boşuna avukat olmadık

Ebru Polat: Biz boşuna avukat olmadık

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