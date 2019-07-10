Sosyal medyanın yeni akımı 'şişe kapağı açma' (bottle cap challenge) modasına şarkıcı Ebru Polat da katıldı.

DUDAĞIYLA AÇTI

Polat, şişe kapağını dudaklarıyla açtı. Şarkıcının göğüs frikiği ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

FRİKİK VERDİ

Cesur kıyafetleriyle gündem olan Ebru Polat'ın, dudaklarıyla kapak açtığı videosunda göğüslerinin büyük bir kısmının görünmesi ise dikkat çekti. Şarkıcının cesur videosu kısa sürede 1 milyondan fazla izlenme oranına ulaştı.

Ebru Polat'tan dekolteli kapak açtı VİDEO