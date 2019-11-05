Ebru Polat'tan yeni dans

Daha önce Reynmen'in Ela isimli şarkısıyla yaptığı dansla gündeme gelen Ebru Polat, bu sefer de Ezhel'in yeni çıkardığı Aya isimli şarkısında dans etti.

"ISRAR ETMEYİN"

Takipçilerinin dans videosunu ana sayfada paylaşması ısrarı üzerine paylaşım yapan Ebru Polat, "Hiç ısrar etmeyin bunu asla ana sayfaya koymayacağım. Uğraşamam vallahi kimseyle her yerde kendimi görmek istemiyorum şu an. Kendi sevenlerim görsün yeter." dedi.

Ancak gelen eleştiriler üzerine videoyu "Normalde paylaşmayacaktım ama zaten bütün sayfalar paylaşmış bir bende yok anasayfada" diyerek yayınlayıp bir açıklama yaptı.