Ebru Şahin: çocukluk hayalim gerçek oldu

Hercai dizisinde "Reyyan" karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Ebru Şahin, verdiği röportajda samimi açıklamlarda bulundu.

"HAYALLERİMİN BİR KISMINA ULAŞTIM"

Hayallerinin yavaş yavaş gerçekleştiğini söyleyen Ebru Şahin, “Daha başında benim yılım olacağını hissetmiştim. Dediğiniz gibi çok verimli geçti. Çocukken kurduğum hayallerimin bir kısmına ulaştım. Güzel şeyler elde ettim. Kendi açımdan iyi bir yılı geride bıraktım.





"ŞANS DİLİYORUM"

Daha güzel şanslar elde etmeyi diliyorum. Şu an yaptığım projenin üzerine ne kadar koyabilirsem, o kadar iyi. Umarım güzel, huzurlu ve her şeyin su gibi aktığı bir yıl olur” ifadelerini kullandı.