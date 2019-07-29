Ebru Şahin: Erkekte zeka ararım

Akın Akınözü ile birlikte rol aldıkları Hercai adlı dizide canlandırığı Reyyan karakteri ile son dönemde çok konuşulan ünlü oyuncu Ebru Şahin, erkekte aradığı özelliği açıkladı.

Şahin, ''Biraz ketum bir yapım var. Özelimi paylaştığım arkadaşım azdır'' dedi.

"EĞENCELİ VE ZEKİ OLMASI GEREK"

Aşka dair sorulara ise şu yanıtı verdi: ''Zeka düşkünüyüm. Hayatıma girecek kişi kesinlikle zeki olmalı. Bir erkeğin duygusal zekası eksikse bana itici gelir. Eğlenceli ve iletişime açık biri beni etkileyebilir.''