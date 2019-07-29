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Ebru Şahin: Erkekte zeka ararım

Son zamanların en dikkat çeken oyuncularından Ebru Şahin, kendini anlattı.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 07:38..
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Akın Akınözü ile birlikte rol aldıkları Hercai adlı dizide canlandırığı Reyyan karakteri ile son dönemde çok konuşulan ünlü oyuncu Ebru Şahin, erkekte aradığı özelliği açıkladı.

Ebru Şahin: Erkekte zeka ararım

Şahin, ''Biraz ketum bir yapım var. Özelimi paylaştığım arkadaşım azdır'' dedi.

"EĞENCELİ VE ZEKİ OLMASI GEREK"

Aşka dair sorulara ise şu yanıtı verdi: ''Zeka düşkünüyüm. Hayatıma girecek kişi kesinlikle zeki olmalı. Bir erkeğin duygusal zekası eksikse bana itici gelir. Eğlenceli ve iletişime açık biri beni etkileyebilir.''

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