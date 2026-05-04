Ebru Şahin makyajsız! Doğal pozuyla sosyal medyayı gündem oldu

2022 yılında hayatlarını birleştiren Ebru Şahin ile Cedi Osman, magazin dünyasının en çok ilgi gören ve beğenilen çiftleri arasında bulunuyor.

Sosyal medyada sık sık mutluluk dolu paylaşımlar yapan ikili, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

Her adımıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, bu kez hayranlarını şaşırtan bambaşka bir paylaşıma imza attı. Şahin, sosyal medya hesabından yayınladığı "sıfır makyaj" karesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Şahin, geçen günlerde de katıldığı bir davette samimi açıklamalarda bulunmuştu. 2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Şahin, uzun süredir hayranları tarafından merak edilen çocuk sorularına da açıklık getirmişti.

Ailelerini büyütme planlarıyla ilgili gelen soruları içtenlikle yanıtlayan güzel oyuncu, henüz netleşmiş bir tarih olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu işler kısmet işi, belirli bir takvimimiz yok. Doğru zamanı beklemek ve süreci akışına bırakmak gerekiyor; bu her zaman ortak verilen bir karardır."