Ebru Şahin'den atlı fotoğraf

Hercai'i dizisindeki Reyyan karakteriyle ünlenen güzel oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyada son yaptığı paylaşımıyla olay oldu.

MURAT CEMCİR SORDU

Ebru Şahin'in fotoğrafına takipçilerinden yorum yağarken, oyuncu Murat Cemcir'in yorumu da dikkat çekti. Cemcir, "Bravo fotoşop değil di mi? bu fotoşoptur:))" dedi. Oyuncunun bu yorumu, sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçtiğimiz haftalarda Ebru Şahin, köy çocuklarına bot ve mont göndermiş ve güzel oyuncunun bu davranışı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.