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Ebru Şallı çocuk istiyor

İki ay önce uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile hayatını birleştiren Ebru Şallı, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 11:18..
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Ebru Şallı çocuk istiyor

Uğur Akkuş’la geçen eylül ayında evlenen ünlü mode Ebru Şallı, önceki gün bir otelde düzenlenen etkinliğe katıldı. Şallı, çocuklarının ve kayınvalidesinin çocuk istediğini açıkladı.

"OĞULLARIM KARDEŞ İSTİYOR"

Tekrar anne olmaya sıcak bakan Şallı, “Yeniden anne olmak istiyor musunuz” sorusuna “Çocukları çok sevdiğimi daha önce de söylemiştim. Oğullarım da kardeş istiyor, kısmet... Üçüncü çocuğu zaman gösterecek” diye yanıtladı.

Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile birlikteliğinden Pars ve Beren adında iki oğlu var.

Ebru Şallı çocuk istiyor

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