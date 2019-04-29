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Ebru Şallı: Hareket edin, oturmayın

Ebru Şallı, kadınların zayıflamak için bölgesel çalışma yapması gerektiğini söyledi.

DHA | 29.04.2019 - 06:21..
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Ebru Şallı: Hareket edin, oturmayın

Aldığı eğitimlerle artık pilates eğitmeni olan eski manken Ebru Şallı, Antalya’nın merkez Muratpaşa ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Sağlıklı Yaşam ve Mutluluk Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Ebru Şallı ziyaretçilerin sağlıklı yaşama dair sorularını yanıtladı.

"İNSANIN HAYATA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİYOR"

Bir kadının, giyemediği bir kıyafeti giydiğinde yaşadığı mutluluğun ve o anki psikolojisinin anlatılamaz olduğunu söyleyen Şallı, "Esasında dışarıdan bakıldığında önemsiz gibi geliyor ama o kadar önemli şeyler ki bunlar. Konuştuğunuzda ’bu mu derdin tasan’ diyorlar, bilmiyorlar ki şu olayın bile bir insanda her şeyi baştan aşağı değiştirebileceğini. Şu küçücük şeyde bile insanın hayata bakış açısı değişiyor" dedi.

"HAREKET EDİN"

Ebru Şallı, formu korumak için sürekli hareket halinde olunması ve oturulmaması gerektiğini kaydetti. Şallı, "Hareket edin, oturmayın. Hareket, berekettir. Merdiven çıkın, asansör kullanmayın. Ben evde hiç oturmuyorum. Hiç kimseden bir şey istemem. Giderim, alırım, yaparım, çıkarım, yani çok hareketli bir insanım. Tabii ki spor yapıyorum ama hareket gerçekten çok değerli. Hareket edebilmek, Allah’ın verdiği bir güç bize. O gücü kullanalım" diye konuştu.

"KİLO VEREMEYİNCE OTURUP YEMEĞE BAŞLIYORLAR"

Bölgesel yağlanma ve bölgesel kilo almanın nokta atışı yapılması gereken bir konu olduğunu aktaran Şallı, "Herkesin bir bölgesi var. Kimi karnından kilo vermek istiyor ama yüzünden vermek istemiyor. Kimi de kalçasından kilo vermek istiyor ama karnından vermek istemiyor. Herkesin vücudu başka, ben bunu yıllardır söylerim. Motivasyon, bölgesel çalışma ile artıyor. Kilo veremeyen bir kadın, her gün spor yapıyor ama üzerinden aylar geçmesine rağmen kilo veremiyor. Değişiklik yaşamayınca da motivasyonu düşüyor, bu sefer oturup yemeye başlıyor, hareketsiz kalıyor ve kısırdöngü oluyor. Onun olmaması için bölgesel çalışma çok çok önemli" dedi.

Ebru Şallı: Hareket edin, oturmayın

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