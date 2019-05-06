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Ebru Şallı: Oğlum Pars hasta

Eski eşi Harun Tan’dan olan 8 yaşındaki Pars’ın lenfoma hastalığına yakalanmasıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, içini döktü.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 09:53..
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Ünlü manken Ebru Şallı, katıldığı televizyon programında yürek burkan bir itirafta bulundu.

KÜÇÜK OĞLUNUN TEDAVİSİ İÇİN UĞRAŞIYOR

Harun Tan ile olan evliliğinden 2 oğlu bulunan Ebru Şallı, büyük oğlu Beren’in eğitimine yurt dışında devam ettiğini açıklarken, küçük oğlu Pars’ın yakalandığı hastalık nedeniyle bir yıldır zor günler geçirdiklerini söyledi.

Ebru Şallı: Oğlum Pars hasta

"ÖNCELİĞİM OĞLUM"

Özel hayatına gelen eleştirilerin umrunda olmadığını söyleyen Şallı, "Önceliğim Pars'ın sağlığı. Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı.

"EĞİTİMİNE DE ARA VERDİK"

Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi." diye konuştu.

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