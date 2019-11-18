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Ebru Şallı'nın eşi konuştu

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, "Ebru'yu çok geç buldum" dedi.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 09:34..
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Eski manken Ebru Şallı, 27 Eylül’de nikah masasına oturduğu Uğur Akkuş ile önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Çıkışta aşk pozları veren çifften Ebru Şallı’nın, 1 milyon liralık tektaşı göz kamaştırdı.

Ebru Şallı'nın eşi konuştu

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Eşini lüks hediyelere boğan taze damat Uğur Akkuş, “Benim neyim varsa, hepsi Ebru’nundur.” dedi. “Evlilik nasıl gidiyor?” sorusuna da “Şahane. Her şey çok güzel. Keşke 10 yıl önce evlenseydik.” yanıtını verdi.

Ebru Şallı, o dönem iki oğlunun babası Harun Tan ile evliydi. Uğur Akkuş da çocuklarının annesi Gonca Derin’den Mayıs 2018’de boşandı.

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